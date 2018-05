Ilustrasi penggunaan fitur AR Emoji karakter film The Incredibles di Samsung Galaxy S9 - Samsung

Bisnis.com, JAKARTA—Setelah Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan Donald Duck hadir di fitur AR Emoji, kini para pengguna Samsung Galaxy S9 dan S9+ dapat membuat avatar menggunakan karakter dari film animasi populer Disney Pixar, The Incredibles.

Mengutip laman resmi Samsung, per akhir Mei ini kelima karakter dari film The Incredibles yakni Mr. Incredible, Elastigirl, Violet, Dash and Jack-Jack plus teman mereka, Frozone dapat digunakan sebagai emoji untuk personalisasi pesan para pengguna Galaxy S9 dan S9+.

Untuk menambahkan karakter baru tersebut, pengguna hanya perlu mengetuk ikon “+” di sisi kanan dan memilih paket “Incredibles AR Emoji” dari Galaxy Apps Store mereka. Tak hanya itu, Samsung bahkan menjanjikan karakter Disney lainnya akan menyusul hadir di fitur ini.

Fitur AR Emoji sendiri merupakan fitur terbaru yang disematkan Samsung pada duo ponsel premium teranyarnya.

Fitur ini membuat pengguna dapat memiliki emoji dengan personalisasi dirinya sendiri. Personalisasi emoji ini bisa diatur hingga memilih warna kulit, bentuk rambut, kacamata, hingga pakaian yang digunakan.

Teknologi yang terhubung dengan artificial intelligence ini juga membuat karakter emoji bisa menyesuaikan dengan ekspresi wajah pembuatnya, bahkan saat bercakap-cakap. Pun, merekam gerakan dan suara pembuatnya.

Pengguna dapat membuat hingga 18 emoji dengan berbagai tema. Menariknya, emoji ini bisa dibagikan pada siapapun dengan tipe ponsel apapun, bukan hanya dengan sesama pengguna Samsung S9 atau S9 Plus.