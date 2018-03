Tampilan Android Oreo Go Edition - Android.com

Bisnis.com, JAKARTA - Google mengklaim saat ini pengguna Android di seluruh dunia telah mencapai hingga 2 juta orang. Pastinya, tidak semua pengguna tersebut membeli ponsel flagshipdengan performa mumpuni. Banyak di antaranya merupakan pengguna ponsel kelas entry-level dengan bujet pas-pasan.

Namun, bukan berarti mereka tak berhak merasakan pengalaman maksimal dengan ponsel yang digunakannya. Android Oreo (Go Edition) hadir sebagai solusi untuk membuat para pengguna ponsel bujet dapat merasakan kinerja terbaik dengan ponsel yang mereka miliki.

Sama-sama ditujukan untuk ponsel low-end, lalu apa perbedaan Android Oreo (Go Edition) dengan Android One yang lebih dulu dirilis?

Android One adalah program khusus yang memungkinkan Google bekerja sama langsung dengan vendor dan pengembang ponsel pintar untuk menentukan kustomisasi OS seperti apa yang ingin ada pada ponsel mereka. Meskipun dulunya ditujukan untuk ponsel low-end, kini Android One mulai menjajal ponsel kelas menengah di portfolionya.

Adapun, Android Oreo (Go Edition) merupakan versi ringan dari Android Oreo. Semua aplikasi yang bekerja pada OS ini juga merupakan aplikasi versi “lite” atau ringan agar tak banyak menghabiskan memori. Beberapa aplikasi “lite” yang dapat digunakan oleh para pengguna OS ini di antaranya Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Chrome, dan yang terbaru Files Go app by Google.

1 Komponen Utama Android Go

Aplikasi Android Go/istimewa Android Oreo (Go Edition) akan mengoptimalkan ponsel-ponsel yang memiliki kapasitas RAM antara 512 MB hingga 1 GB. Ada tiga komponen utama yang didesain khusus agar sistem operasi ini dapat membuat ponsel memunculkan kinerja terbaiknya. Pertama, pengelolaan data pada sistem operasi. Adanya fitur pengelolaan data dan manfaat keamanan yang telah built-in membuat kinerja ponsel dan penyimpanan pada OS lebih baik. Kedua, kumpulan aplikasi dari Google yang dirancang lebih ringan dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna entry level. Bahkan, Google menyebut aplikasi akan bekerja 15% lebih cepat pada sistem operasi ini. Ketiga, menyesuaikan setelan Google Play Store. Versi toko aplikasi Google pada Android Oreo (Go Edition) ini memungkinkan pengguna mengunduh aplikasi yang mereka inginkan sekaligus memberi highlight pada aplikasi-aplikasi yang didesain untuk memberi kinerja maksimal pada ponsel. Setelah diluncurkan pertama kali pada 2017 silam, tentu banyak yang telah menunggu ponsel yang mengadopsi Android Oreo (Go Edition) ini. Pada gelaran Mobile World Congress 2018 di Barcelona, Spanyol beberapa waktu lalu Google mengumumkan beberapa ponsel Android Oreo (Go Edition) yang akan segera rilis.

2 Nokia 1

Barisan model Nokia 1/HMD Global Nokia 1 merupakan ponsel Android Go pertama dari HMD Global, yang pada saat ini membuat ponsel bermerk Nokia. HMD Global memilih desain dengan layar berukuran 4,5 inci (854x480 piksel). Ponsel ini menggunakan prosesor MediaTek MT6737M sebagai otaknya. Cip ini memiliki empat inti Cortex A53 dengan clockspeed 1,1 GHz. Ponsel ini memiliki RAM 1 GB, dan dilengkapi dengan kapaistas penyimpanan 8 GB. Ruang microSD bisa memperluas kapasitas penyimpanannya sampai maksimum 128 GB. Kameranya dapat mengambil gambar 5 megapiksel (kamera utama, kamera depan terbatas pada gambar 2 megapiksel). Kabarnya Nokia 1 akan mulai tersedia awal April nanti dengan harga mulai dari US$85 atau sekitar Rp1,17 juta.

3 Alcatel 1X

Alcatel 1x/Alcatel Ponsel Android Go lain adalah model yang ditawarkan Alcatel. Dengan layar 5,3 inci dan resolusi 960x480 piksel, di atas kertas ponsel ini lebih menarik daripada dua ponsel Android Go sebelumnya. Spesifikasinya juga sedikit lebih tinggi. Otaknya adalah prosesor MediaTek MT6739 (berinti 4, Cortex A53 1,3 GHz), opsi RAM 1 atau 2 GB, dan kapasitas penyimpanan internal 16 GB. Terdapat ruang tambahan microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan data. Kamera utama bisa mengambil gambar 8 megapiksel/13 megapiksel (tergantung model), dan kamera depan mampu mengambil gambar 5 megapiksel. Alcatel 1X dibanderol sekitar 100 euro atau Rp1,7 juta dan dikabarkan akan dijual April mendatang.

4 ZTE Tempo Go

