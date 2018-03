Share this post :

Lini produk laptop komersial terbaru dari Dell pada 2018 yaitu Latitude 7290, Latitude 7390 2-in-1, Vostro 5370, dan Latitude 5290 - Dell Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Dell merilis jajaran laptop komersial terbaru yang dirancang untuk menunjang gaya hidup pekerja masa kini.

Managing Director Dell EMC Indonesia Catherine Lian menyatakan notebook terbaru ini merupakan hasil inovasi tim Dell selama 1,5 tahun terakhir.

“Kami selalu aktif menciptakan teknologi yang menembus batasan yang bisa dilakukan,” ujarnya, Rabu (14/3/2018).

Dia mengatakan inovasi yang ada pada produk Dell tidak disematkan begitu saja melainkan mengacu pada hasil riset tentang tren teknologi masa kini dan prediksi untuk beberapa tahun mendatang.

Country Comercial Client Solutions Dell Indonesia Primawan Badri mengatakan, menurut riset yang dilakukan, tren kerja sekarang memang berubah dari apa yang ada sebelumnya.

“Sekarang trennya semakin mobile. Serba on the go. Lihat sekarang banyak co-working space, berkantor bisa di mana saja, makanya kita butuh laptop yang siap untuk ke mana-mana,” ujar pria yang disapa Prima ini.

Menyasar para pekerja yang mobile, Dell meluncurkan empat varian yakni Dell Vostro 5370, Dell Vostro 5471, Dell Latitude 7390, dan Dell Latitude 5290. Prima menyatakan semua varian ini amat cocok untuk para profesional yang sering bekerja di luar kantor karena memiliki daya tahan baterai yang tinggi, kekuatan bodi mumpuni, serta ukuran yang kompatibel dan berbobot ringan.

“Jangan lupa fitur keamanan dan aksesori yang ditawarkan Dell juga menjadi pelengkap agar laptop ini bisa menunjang pekerjaan secara maksimal,” ujarnya.

Serian Vostro mengedepankan bodi tipis yang menawarkan kinerja maksimal. Keduanya dibekali SSD berkapasitas penyimpanan 512 GB sehingga memungkinkan pengguna menyimpan memori dalam jumlah besar. Saat digunakan di kantor, laptop ini juga memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung langsung dengan PC desktop yang ada.

Sementara itu untuk seri premium Dell, disediakan Dell Latitude 7390 dan Dell Latitude 5290. Untuk Lalitude 7390 tersedia pula varian 2-in-1 yang sekaligus berfungsi sebagai tablet dan memiliki bodi yang dapat dilipat.

Prima menyebut desain ini ditujukan untuk para profesional yang biasa menggunakan lebih dari satu gawai sehingga dengan Dell mereka bisa mendapatkan semua fungsi hanya dalam satu perangkat.

Dell memasang harga Rp10.700.000 untuk Dell Vostro 5370, Rp10.300.000 untuk Dell Vostro 5471, Rp19.600.00 untuk Dell Latitude 7390 versi biasa, Dell Latitude 2-in-1 dilepas di harga Rp23.000.000, dan Rp13.000.000 untuk Dell Latitude 5290.