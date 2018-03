Pengunjung berlalu lalang di depan Samsung QLED TV 2018 di acara First Look 2018 di America Stock Exchange, New York, Amerika Serikat - Demis Rizky Gosta

Bisnis.com, NEW YORK — PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) ingin teknologi QLED yang diaplikasikan di televisi premium Samsung bisa dinikmati oleh lebih banyak konsumen. Harga Samsung QLED TV seri 2018 dipastikan lebih terjangkau dibandingkan dengan Samsung QLED TV seri 2017.

Samsung Electronics pada Rabu (8/3/2018) memperkenalkan produk dan teknologi televisi untuk 2018 dalam acara The First Look yang diselengarakan di America Stock Exchange, New York, Amerika Serikat.

Produsen elektronik asal Korea Selatan tersebut memamerkan barisan produk terbaru Samsung QLED TV yang terdiri dari seri Q9F, Q8F, Q7F, dan Q6F.

Senior Product Marketing Manager TV & Audio Visual Samsung Electronics Indonesia Ubay Bayanudin mengatakan SEIN berencana memasarkan QLED TV 2018 mulai Mei. Namun, dia belum mau menyataka pada kisaran harga berapa QLED TV 2018 dilepas di pasar Tanah Air.

QLED TV 2017 dipasarkan di Indonesia dalam tiga seri yaitu Q7, Q8, dan Q9 dalam ukuran 55 inci, 65 inci, 75 inci, dan 88 inci pada kisaran harga Rp32.999.000—Rp225.999.000.

Ubay hanya bersedia mengungkapkan bahwa Samsung QLED TV 2018 bakal lebih murah hingga lebih terjangkau oleh konsumen Indonesia.

“Lini QLED TV adalah lini premium. Tren pricing lini premium selalu terus turun sejalan dengan semakin komersialnya produk,” katanya, Kamis (8/3/2018).

Upaya menjangkau lebih banyak konsumen juga menjadi sasaran Samsung lewat perkenalan seri Q6 dalam lini produk QLED TV.

“Pasar Indonesia belum seperti pasar negara maju. Namun, Samsung juga melihat potensi pasar Indonesia sangat besar. Untuk meningkatkan kesempatan konsumen menikmati teknologi QLED, kami memperkenalkan Q6 yang lebih affordable,” kata Ubay.

QLED TV 2018 seri Q6F rencananya diluncurkan di pasar Indonesia pada Juni. Model yang akan tersedia untuk konsumen Indonesia adalah Q6F dengan dimensi layar 49 inci, 55 inci, 65 inci, 75 inci, dan 82 inci.