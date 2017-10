Ilustrasi WhatsApp. - Bloomberg/Chris Ratcliffe

Bisnis.com, JAKARTA—Aplikasi berkirim pesat WhatsApp membuat berkomunikasi begitu mudah dan intuitif sehingga terkadang ada pesan yang ‘telanjur’ terkirim. Buat Anda yang sering salah kirim, WhatsApp kini memiliki fitur menghapus pesan-pesan tersebut.

Gosip soal rencana WhatsApp merilis fitur menarik kembali dan menghapus pesan sudah menjadi rumor hampir setahun terakhir. Sebelumnya, fitur recall baru tersedia di BBM. Mulai akhir pekan lalu, beberapa pengguna WhatsApp sudah bisa menikmatinya.

Caranya, tinggal pilih pesan yang Anda kirim lalu pilih ikon tempat sampah. Jika sebelumnya cuma ada permintaan konfirmasi soal penghapusan pesan, sekarang WhatsApp memberikan beberapa pilihan.

Pilihan yang tersedia adalah ‘delete for me’ dan ‘delete for everyone’. Memilih ‘delete for me’ berarti pesan hanya terhapus di ponsel Anda. Memilih ‘delete for everyone’ berarti WhatsApp menghapus pesan di semua ponsel yang menerima pesan Anda, termasuk melalui WhatsApp Group.

Namun, fitur menarik kembali pesan cuma berfungsi jika ponsel rekan berkirim pesan Anda memiliki menggunakan aplikasi versi terbaru WhatsApp. Fitur juga tidak berfungsi buat pesan yang tercantum dalam kutipan di pesan balasan (reply) dan pesan yang dikirim melalui daftar broadcast.