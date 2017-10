Share this post :

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Vivo Mobile Indonesia meluncuran Vivo V7+ dengan menghadirkan tiga keunggulan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen.



"Peluncuran produk baru ini pada akhir pekan ini, sudah disosialisasikan serentak di 17 kota besar di Indonesia dengan mengandalkan tiga keunggulan produk," kata Brand Manager PT Vivo Mobile Indonesia Edy Kusuma di Makassar, Minggu (29/10/2017).



Tiga keunggulan produk terbaru Vivo yang diperkenalkan di Trans Studio Mall Makassar ini adalah FullViewTM Display dilengkapi dengan The World's 1st 24MP Clearer Selfie dan Face Access.



Sementara sebagai Product Ambassador dan Selfie Icon, Afgan hadir di Makassar untuk memperlihatkan lebih dekat dengan konsumen aplikasi penggunakan produk baru Vivo.



Menurut penyanyi papan atas Afgan, kolaborasi dengan Vivo melalui Perfect Moment Tour ini adalah salah satu hal yang dinantikan, karena selain bisa menyapa penggemar, juga dapat memperkenalkan Vivo V7+ yang selama ini telah membantu berkarir di belantika musik.



"Paling saya suka dari Vivo V7+ adalah fitur HiFi Technology-nya yang membuat momen mendengarkan musik menjadi lebih nikmat dengan kualitas audio yang sangat baik dan jelas," katanya.



Sementara itu, Edy mengatakan, pihaknya mengapresiasi para dealer dan distributor yang berperan penting dalam membantu perkembangan Vivo di pasar smartphone Indonesia, khususnya di Makassar yang merupakan gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).



"Antusiasme masyarakat setelah Grand Launch untuk mencoba serta memiliki Vivo V7+ sangat positif, yang terlihat dari pre-order Vivo V7+ di 7 Official Online Store serta gerai resmi Vivo," katanya.



Hal tersebut, lanjut dia, merupakan pencapaian yang baik dan menjadi motivasi bagi Vivo untuk terus memberikan inovasi terbaik kedepannya.



Produk Vivo V7+ hadir di pasar Indonesia dalam dua pilihan warna, yaitu Black dan Gold dengan harga bandrol Rp4.699.000 yang dijual baik di gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun melalui penjualan daring (on line).

Sumber : ANTARA