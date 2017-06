Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA -- Produsen notebook asal Negeri Sakura Toshiba kembali menggebrak pasar notebook Indonesia dengan menghadirkan dua produk teranyar yang dibanderol seharga motor ‎sport 150 CC di dalam negeri.

Wong Wai Meng, Senior Manager of Product Strategy Toshiba Singapore Pte Ltd mengatakan dua produk yang telah diluncurkan ke pasar adalah The Portégé X30 yang dibanderol seharga Rp24,6 juta dan Tecra X40 yang dibanderol dengan harga Rp23,9 juta.

Menurutnya, notebook Toshiba itu telah dirancang dengan desain yang elegan dan dijamin dari sisi keamanannya untuk mendukung kinerja professional muda.

"‎Dua produk ini merupakan hasil kami dalam menyalurkan warisan dan keahlian kami dalam perangkat mobile ke dalam setiap langkah proses pengembangan dari desain dan manufaktur, hingga pengujian ketahanan dan kami yakin ini akan bersinar melalui pengalaman premium dan profesional yang mereka berikan," tuturnya di Jakarta, Kamis (22/6/2017).

‎Wong Wai Meng menjelaskan, kedua notebook tersebut memiliki layar anti-glare dengan dukungan teknologi pilihan In-Cell Touch sehingga mendukung interaksi yang lebih fleksibel dan tampilan yang jernih pada saat digunakan oleh konsumen.

"Layarnya juga dilengkapi dengan sudut pandang lebar tanpa mengorbankan konfigurasi sentuhan optimal. Selain layarnya yang ramping, fokus Toshiba terhadap detail berlanjut dengan perangkat keyboard backlit, lengkap dengan kunci yang telah sedikit diperbesar," kata Wong Wai Meng.