Ilustrasi Nintendo Switch - Nintendo.com

Bisnis.com, Jakarta — Nintendo Switch laris di Amerika Serikat. Perangkat video game tersebut bahkan tercatat sebagai produk Nintendo dengan penjualan tercepat.

NPD Group menyatakan sekitar 906.000 unit Nintendo Switch terjual di Amerika Serikat sejak diluncurkan secara global pada 3 Maret 2017.

Angka penjualan Switch sebetulnya masih kalah dibandingkan Xbox One yang terjual 2 juta unit dalam 18 hari sejak peluncuran dan PlayStation 4 yang laris 2,1 juta unit dalam 14 hari. Namun, angka tersebut merupakan angka penjualan tertinggi bagi produk Nintendo di bulan peluncuran.

Nintendo juga mengumumkan angka penjualan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, judul gim terbesar yang bisa dimainkan di Switch. Penjualan versi terbaru dari seri Zelda tersebut lucunya melampaui angka penjualan Switch.

Sebanyak 925.000 unit Breath of The Wild versi Switch dan 460.000 unit versi Wii U terjual sepanjang Maret. Angka penjualan yang lebih tinggi menunjukkan beberapa konsumen memutuskan membeli dua unit gim tersebut, yaitu edisi terbatas dan edisi reguler.

Nintendo Switch adalah perangkat video game hybrid yang bisa dimainkan secara portabel atau sebagai konsol yang tersambung dengan perangkat televisi. Fleksibilitas tersebut membuat analis menduga Switch akan terjual lebih banyak dibandingkan Wii, konsol video game terlaris Nintendo.

Atul Goyal dari Jefferies Group, kepada Bloomberg, memperkirakan 2,5 juta—3 juta unit Switch terjual secara global pada Maret. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari target penjualan 2 juta unit yang dipatok oleh Nintendo.

Angka penjualan yang tinggi sepanjang bulan peluncuran membuat Nintendo kesulitan mengimbangi permintaan pasar. Perangkat tersebut bahkan dijual di kisaran harga US$450 per unit di situs jual beli eBay, lebih tinggi 50% dari harga jual ritel.

Angka resmi penjualan Switch di seluruh dunia baru akan diumumkan oleh Nintendo pada akhir April bersama dengan laporan keuangan tahunan perusahaan.